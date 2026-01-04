きょうは北日本と東日本の日本海側で降っている雪や雨は次第に強まり、沿岸は風も強く、吹雪く所があるでしょう。Uターンラッシュで移動の予定がある方は、念のため、最新の交通情報をご確認ください。太平洋側や西日本は日差しがありますが、北よりの風がやや強く吹きそうです。晴れる所は、空気の乾燥にご注意ください。予想最高気温です。全国的にきのうより高くなり、平年の気温を下回るような厳しい寒さは、少し和らぐ予想で