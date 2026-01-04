早大競走部は４日、ホームページやＳＮＳで新学生幹部を発表した。駅伝主将は小平敦之（３年）に決まった。公式Ｘには「【１１２代目学生幹部について】早稲田大学競走部１１２代目の新学生幹部は以下の通りです」として以下のメンバーを発表した。主将関口裕太主務山崎望駅伝主将小平敦之女子主将上島周子駅伝主務高尾啓太朗副将森田陽樹副務木村健人新たな駅伝主将の小平は早実出身。今年の箱根駅伝で９区を