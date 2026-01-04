Stray Kids（ストレイキッズ）が、韓国メディアが実施する25年最後のハンター月間チャートで1位となった。世界唯一のリアルタイム音楽チャートであるハンターチャートは1日、25年12月の月間チャートを発表。Stray Kidsが「月間ワールドチャート」部門でトップとなった。メディア部門で高い点数を獲得し、1万7333・07点のワールド指数を得た。12月の第3週と第4週の週間ワールドチャート1位にも名を連ね、グローバル人気を証明した。