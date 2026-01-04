お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が2日、3日に自身のアメブロを更新。帰省先で大雪に見舞われ、搭乗予定だった飛行機が欠航になったことを明かした。2日のブログで江上は、正月に実家で母親が作ったという「ジャンボ茶碗蒸し」の写真を公開し「私の大好きな、百合根と銀杏が大量に入っていて、子供達も喜んで食べてました 母の味、最高」と絶賛した。しかし、東京へ帰る予定だった同日「ふと外を見ると、すんごい雪」と雪景色の写