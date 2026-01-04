◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝で史上初となる“2度目の3連覇”を果たした青山学院大学。原晋監督は3年連続と、もはや恒例となった「4年生へのプレゼント」について明かしました。過去2年間、優勝を果たした際に4年生に向けてポケットマネーで海外旅行をプレゼントしていた原監督。選手らのリクエストに応え、2024年にはハワイ、2025年にはグアムに行くことが明かされていました。今年のプレゼン