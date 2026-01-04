１月４日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１８頭立て）は単勝１３番人気で１７０・６倍だった斎藤新騎手＝栗東・フリー＝騎乗のタイキルッジェーロ（牡、栗東・高野友和厩舎、父リオンディーズ）が好位追走から踏ん張った。単勝１番人気だったフォーチュンライド（牝、栗東・福永祐一厩舎、父エピファネイア）はゴール前で猛追も頭差２着だった。勝ち時計は１分５０秒５（良）。道中はスッと好位を追走。直線でもし