昨年1月の大統領就任式で並び立つマドゥロ大統領（右）と妻のシリア・フローレス氏/Juan Barreto/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）3日未明、南米ベネズエラのマドゥロ大統領と共に、妻で最高顧問のシリア・フローレス氏も米軍によって寝室から引きずり出され、拘束された。夫妻はすぐに国外へ連行された。今後米国で、麻薬の密輸に関する罪での裁判にかけられる見通しとなっている。マドゥロ氏が「シリタ」と呼ぶフロー