巨人やレッドソックスで活躍した上原浩治氏が３日放送のテレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」に出演。その後自身のインスタグラムに「見てくれた皆さん、ありがとう〜めっちゃ楽しいロケでした！！スタッフの皆さん、関係者の皆さん、ありがとうございました」と記し、電動バイクに乗った自身の写真を投稿した。番組で「原チャなんで大学以来ですよ」と話した上原氏は、スイカ柄のヘルメットにつなぎ姿。