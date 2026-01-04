モデルSHIHOが韓国の地上波番組に登場する。【写真】SHIHO、結婚生活の危機を吐露去る1月3日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』では次週の予告が公開された。この日の予告では、日本のトップモデルであり、格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻SHIHOが登場した。自己管理のプロらしく、SHIHOは朝からパックを貼り、さまざまな漢方薬と紅参を摂取するなど、朝のルーティンを公開