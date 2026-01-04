元TOKIOの松岡昌宏（48）が4日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとってのボーナスについて語る場面があった。リスナーから「自身にとってのボーナスは？」と聞かれた松岡は「俺にとってのボーナスね…そんなこと言ったら、何もかもボーナスっちゃボーナス。“何々見てますよ”とか“何々見たよ”っていうのもボーナスだし、“あ、松岡さん、応援してますよ”とか言ってもらうのもボーナスだし