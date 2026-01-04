モデルのマリエ（38）が4日、インスタグラムを更新。「ウエストの位置が上がって、最初どこかわからなかったくらいくびれが上がってて嬉しい」と、下腹部を大きくさらした写真と動画をアップした。マリエは「やるたびに改善されていく。『自分の不必要な方癖からの解放』このアップデートとクリーニングのために大切なファスティングの5日間がある」と、ファスティングダイエットに取り組んだと説明。「私にとっては、毎回辛いより