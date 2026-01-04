午（うま）年生まれの柴田善臣（59）、丸山元気（35）、坂口智康（35）、伊藤工真（35）、西村太一（35）が4日、中山競馬場のウイナーズサークルで行われた「新春！大鏡開き」に参加した。現役最年長ジョッキーで、7月に還暦を迎える柴田善は「皆さま、あけましておめでとうございます」とあいさつ。続けて「今年も元気よく、良いレースが見せられるように、1日でも長くジョッキーを続けられればいいと思う」と抱負を語ると、