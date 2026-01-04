3日、長岡市の市営住宅で6人が軽傷を負う火事がありました。また、別の一般住宅でも火事があり、1人の遺体が見つかっています。3日午後7時すぎ長岡市東川口の5階建ての市営住宅で「3階から黒い煙が見える」と住人から警察に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、この火事で3階の火元の住人を含む40代から90代の6人が軽傷を負いました。一方、3日午後1時半ごろには長岡市宮原2丁目の杉生隆夫さんの住宅が全焼