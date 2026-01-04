国民民主党の玉木雄一郎代表は4日、三重県伊勢市で記者会見し、今月召集の通常国会で審議される2026年度予算案を巡り、成立に向け与党と協力する意向を重ねて表明した。自民党と合意した「年収の壁」引き上げに触れ「わが党の考え方が取り入れられた。前向きに捉え、協力について努力する」と述べた。与党との連携に関し「信頼関係は以前と比べれば醸成された。今後の連携の在り方は、幅も深さも広がっていく。具体的にどうす