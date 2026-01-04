３日午後８時５０分頃、栃木県栃木市岩舟町古江の民家に男２人が押し入り、住人の男性（５２）の顔を複数回殴るなどして逃走した。県警栃木署によると、男性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。同署が強盗致傷事件として捜査している。発表によると、男２人は上下黒色の服と黒色のニット帽を着用していた。１階の窓ガラスを割って室内に侵入し、物音に気づいて２階から下りてきた男性と鉢合わせしたという。室内には