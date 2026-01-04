能登半島地震の津波で押し流されるなどした車＝２０２４年１月、石川県珠洲市最大震度７を観測し、大津波警報が発表された２０２４年元日の能登半島地震で、沿岸部に居住する人の半数が車で避難し、推奨される徒歩避難は４分の１にとどまっていたことが、石川など北陸４県の住民を対象とした気象庁のアンケートで分かった。２割が「避難しなかった」と回答し、「避難が必要な大きな津波は来ないと思った」が主な理由だった。避難