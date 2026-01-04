経済学者の成田悠輔氏は4日、TBS系「サンデー・ジャポン2026年大予言SP!」に生出演。高市早苗首相が肝いりで進める物価高対策について、「物価高対策になっていない」と厳しい指摘をした。2026年の予言として、「徐々に、高市政権への絶望みたいなもの広がっていくというものが、今年起きることではないかという気がします」とも、口にした。番組では、成田氏が「日本人は順調に『ゆでガエル』になっている」と指摘したと伝えた