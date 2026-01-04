年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュで、県内の交通機関は、多くの家族連れらで混雑しています。金沢駅では、スーツケースやお土産を手にしたUターン客らが新幹線に乗り込み、見送りに来た人たちとの別れを惜しみました。■東京へ戻る娘を見送りに来た人「ゆっくりできました、家族で」■川崎に戻る親子「いとこと遊んだり、お雑煮食べたり、初詣行ったり、雪降ったので雪遊びもできてよ