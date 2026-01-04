県警は去年、受理した110番の通報件数が過去10年間で最多ペースで推移していると発表しました。県警によりますと去年1月から11月までの間に受理した110番の通報件数は約7万3000件でかけ間違いやいたずら電話を除いた有効件数は約5万9000件となりました。いずれも前の年より増加し過去10年間で最多ペースとなっています。地区別でみると金沢では約3万件、白山以南では約1万7000件、津幡以北では約1万件となっています。