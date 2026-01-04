ヘンリー王子にストーカーの恐怖が忍び寄っていることで、英国訪問時に公費でまかなわれる武装警察の警護が付く見通しだという。英紙デーリー・メールの週末版メール・オン・サンデーが３日、報じた。ヘンリー王子に近い関係者は、王族・要人警備執行委員会（ＲＡＶＥＣ）向けに新たなリスク評価が実施された結果、武装警備の復活が確実になったという。関係者は「もはや形式的な手続きに過ぎない。内部の情報源は、ヘンリー