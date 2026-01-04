ディズニーアニメーション映画「ズートピア２」（２５年１２月５日公開）が、洋画アニメーション史上最速（公開３０日目）で興行収入１００億円を突破したことが４日、発表された。大ヒットを記録した「アナと雪の女王」や「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を超えるスピード達成。国内の観客動員数は７５９万３０６０人、興行収入は１０３億７５３８万円を記録した。全世界興行収入は１４．８億ドル（約２３２０億