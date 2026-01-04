三が日を過ぎて、定番の餅料理に食べ飽きたら、簡単スイーツにアレンジするのもおすすめです。甘酸っぱいいちごと、とろけるチョコの黄金コンビに、もちもちの餅が加われば、もう間違いないおいしさ！見た目もかわいいので、おやつタイムに食卓に出せば、家族のテンションが上がること間違いなしです。『いちごチョコ餅』のレシピ材料（2人分）切り餅……4個（約200g） いちご……4個 板チョコレート……40g サラダ油作り方いち