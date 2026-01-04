ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年の運勢占い。2026年（令和8年）の運勢はどうなる？ 数秘術で導き出す「2026年・運勢ランキング」を大公開！数秘術において、2026年は「1：始まり・リセット」のエネルギーが強く働く、非常にダイナミックな1年となります。今回は、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・空雅（くうが）さんが、ソウルナンバー（運命数）から今年の行方を徹底鑑定。あなたの