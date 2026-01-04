2025年は大阪・関西万博にパビリオンを出展し、盆踊りやカラオケ、コメディショーなど、たくさんの方に楽しんでもらえました。万博の成功に少しは寄与できたと思います。 経済界はトランプ関税や為替で揺れましたが、当社に影響はなく、大阪をはじめとする全国の劇場も堅調でした。新型コロナ禍を経て、改めて劇場の人気や大切さを実感しています。 26年は、パビリオンでも掲げた「笑いと健康」をテーマに、