福岡県東峰村で4日、「二十歳の集い」が開かれました。東峰村の「二十歳の集い」には、今年度中に20歳になる東峰村出身者18人のうち15人が出席しました。東峰村では、村の外で就職や進学をした若者たちが参加しやすいよう、帰省の時期に合わせ、毎年1月4日に式典を開いています。■片岡賢吉さん(20)「(感謝を伝えたいのは)一番はもちろん親ですね。自分が小学校の時に九州北部豪雨が起きて実家も被害に遭って、その時にもしっかり