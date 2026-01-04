冬型の気圧配置が続いています。午後も、北日本を中心に日本海側は、雪が降りそうです。東北と北海道の日本海側は断続的に雪が降り、ふぶく所があるでしょう。北陸は昼過ぎから雪や雨が降り、雷を伴うことがありそうです。山陰や九州北部も雲が多くなるでしょう。一方、太平洋側は、おおむね晴れそうです。■予想最高気温東北から九州は、3日より高くなりますが、各地でこの時期らしい寒さが続くでしょう。■週間予報仕事始めの5日