MBS・TBS系の土曜朝の番組『サタプラ』（毎週土曜前7：30）で、MBS・清水麻椰アナが担当する人気コーナー「ひたすら試してランキング」が書籍化されることが3日、発表された。公式MOOK『ひたすら試してランキング ベスト・オブ・ベスト』（ぴあ刊）として、2月28日に発売される。【画像】『サタプラ』清水麻椰アナが表紙に…「ひたすら試してランキング」公式MOOK「ひたすら試してランキング」は、清水アナが『サタプラ』独