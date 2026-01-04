２５年度の関西競馬記者クラブ賞に選ばれたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）の表彰式が４日、京都競馬場で行われた。「フォーエバーヤングじゃなくてすみません」。第一声で場内の笑いを誘った矢作師は「このような伝統ある栄誉ある賞をいただいて大変光栄です。世界一の馬に恥じない調教師になれるように自分も頑張りたいと思います」と大きくうなずいた。昨年は世界最高賞金レースのサウジＣで香港の強豪馬ロマンチ