今回は、育児を妻に丸投げしする夫を、義母が一喝してくれたエピソードを紹介します。「嫁は育児をサボってばかりなんだ」という夫に…「年長の双子の子供が夏休みになりましたが、1日3食作るのが大変で、さらに子供たちのために外出するのも一苦労。そこで夫に『週末子供を遊びに連れて行って』とお願いしたら断られた上、夫のお盆休みも『俺、実家でひとりで過ごしたい』と言われ、言葉を失いました。さらに『母親なんだから、も