4日朝早く、名古屋市中区の繁華街「錦三」にある交差点で、10代くらいの男女2人が車にはねられ意識不明の重体です。警察によりますと、午前6時20分ごろ、中区錦三丁目の交差点で、横断歩道を渡っていた男女2人が左からきた乗用車にはねられました。2人は10代とみられ、病院に搬送されましたがいずれも意識不明の重体です。乗用車を運転していた66歳の男性にケガはありませんでした。現場は、繁華街・錦三の錦通にある交差