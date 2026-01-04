NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。1月5日放送の第66話では、ヘブン（トミー・バストウ）が錦織（吉沢亮）と2人で出雲に旅行へ行く。 参考：トミー・バストウ、『ばけばけ』は「すばらしい物語」髙石あかり＆吉沢亮への感謝を明かす トキ（髙石あかり）とヘブンの思いが通じ合った第65話。 第66話では、ヘブンは、錦織と2人で出雲に旅行へ。ヘブンの好きな古事記の舞台を巡る2人は、旅の終わりに