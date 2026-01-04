栃木シティは4日、横浜FCから元日本代表FW鈴木武蔵(31)が完全移籍で加入することを発表した。鈴木は2025年にガンバ大阪から横浜FCへ加入し、J1リーグ戦22試合で2ゴールを記録。同年12月に契約満了が発表されていた。栃木Cは昨季にJ3参入1年目ながら優勝を果たし、J2に初昇格。鈴木はクラブ公式サイトを通じて「数年前練習参加させてもらってその時はまだ社会人リーグでしたが上に上がれるポテンシャルが凄くあるクラブだなと