セレッソ大阪は4日、昨年1月から無所属が続いていた元日本代表GK中村航輔(30)が加入することを発表した。中村は柏レイソルのアカデミーで育ち、2013年にトップチーム昇格。2015年にアビスパ福岡へ期限付き移籍し、J1昇格に大きく貢献した。翌2016年に柏へ復帰し、正守護神として活躍。2021年には初の海外挑戦としてポルティモネンセ(ポルトガル)へ完全移籍した。主力として存在感を示すシーズンもあったが、昨年1月に退団。