V・ファーレン長崎は4日、FC東京からGK波多野豪(27)が完全移籍加入することを発表した。FC東京U-18出身の波多野は、2025シーズンのJ1リーグ戦で7試合に出場。また、ルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合プレーした。長崎には2023年に期限付き移籍した経験がある。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK波多野豪(はたの・ごう)■生年月日1998年5月25日(27歳)■出身地東京都■身長/体重198cm/100kg■経歴FC東京U-15む