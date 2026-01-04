トロント・ラプターズ vs アトランタ・ホークス日付：2026年1月4日（日）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 134 - 117 アトランタ・ホークス NBAのトロント・ラプターズ対アトランタ・ホークスがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし35-29