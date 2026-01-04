シカゴ・ブルズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年1月4日（日）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 99 - 112 シャーロット・ホーネッツ NBAのシカゴ・ブルズ対シャーロット・ホーネッツがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし39-27で終了する。第2クォ&#