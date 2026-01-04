巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手が、ブルージェイズと契約合意したと、3日（日本時間4日）に複数の米メディアが報じた。契約内容は4年総額6000万ドル（約94億円）とされている。2025年にワールドシリーズに進出した強豪との電撃合意が伝えられた岡本。ブルージェイズの現地メディアは、想定される起用法に言及している。 ■複数ポジションでGG賞