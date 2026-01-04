栃木市できのう夜住宅に男2人が侵入し、室内を物色したあと住人の男性に顔面を殴るなどの暴行を加える強盗致傷事件がありました。犯人は現場から逃走しています。【映像】事件現場の様子きのう午後9時ごろ栃木市岩舟町古江の住宅で「自宅に入ってきた見知らぬ男2人に殴られて、顔から出血している」と住人の男性（52）から消防に通報がありました。警察などによりますと、現場は2階建ての1軒家で2階にいた男性が物音を聞いて