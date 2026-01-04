大晦日に岐阜県高山市で、槍ヶ岳に向けて登山をしていた44歳の男性が意識不明となった山岳遭難で、1月4日、男性がヘリコプターで救助されました。岐阜県警によりますと、12月31日、高山市の奥飛騨温泉郷神坂にある「南岳小屋」で、登山をしていた44歳の男性が意識不明となり、仲間が110番通報をして救助を待っていました。岐阜県警は、翌日の元日に現場周辺にヘリコプターを飛ばしたものの強風など天候が悪く救