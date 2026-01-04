プロ野球・楽天でプレーしていた島内宏明選手が自身のSNSを更新。現役引退を発表しました。島内選手は自身のX(旧Twitter)に4枚の写真を投稿。本文には「この度、現役を引退します。楽天一筋14年。星野監督に育てられ、2013年日本一を経験しました。体が限界を迎え、他球団でのプレーも叶わずここで終えることになりました。チームメイト、チーム関係者、家族、ファンの方々のおかげでここまでプレーできました。14年ありがとうござ