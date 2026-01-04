脳に影響を及ぼす正常圧水頭症と診断され、昨年5月にツアー中の全公演をキャンセルすると発表して闘病していた歌手ビリー・ジョエル（76）が2日、闘病後初となるパフォーマンスを行ってファンを驚かせた。フロリダ州ウェリントンが村誕生30周年を祝う記念式典の一環として行ったコンサートに、ジョエルはサプライズ参加したと米オンラインメディアTMZなどが伝えた。ジョエルの音楽をカバーするトリビュート・バンド、ターンスタイ