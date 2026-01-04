【モデルプレス＝2026/01/04】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が1月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。兄の福と弟で子役の楽（たの）が手を繋いでいる後ろ姿を公開した。【写真】元天才子役「かっこいいお兄ちゃん」弟の手繋ぎ歩く姿 妹が撮影◆鈴木夢、兄・福と弟・楽の手繋ぎショット公開夢は「手繋いで歩くお兄ちゃんとタンタン可愛い」とコメントし、写真を投稿。屋外で手を繋いで楽しそうに歩いている福と楽の後ろ