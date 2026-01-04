舞台、ドラマ、映画と、ジャンルを問わずさまざまな作品で唯一無二の存在感を放つイッセー尾形。2026年は、BS時代劇『浮浪雲』（NHK BS／毎週日曜18時45分）で主人公が営む問屋場「夢屋」の番頭・欲次郎を軽やかに演じる。このたびクランクイン！では芸歴55年を迎えるイッセー尾形にインタビューを敢行。本作の魅力や、長いキャリアにおいて忘れられない作品などを聞いた。【写真】まもなく74歳おしゃれでお茶目なイッセー尾形