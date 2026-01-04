女優の柏木由紀子が2日にインスタグラムを更新。お正月のオフショットを披露すると、ファンから感動の声が寄せられた。【別カット】愛犬とお正月を迎える柏木由紀子（ほか5枚）柏木が「あけましておめでとうございます」と投稿したのはお正月のオフショット。複数公開されている写真には、愛犬との2ショットや歌手で夫の坂本九さんの名前が書かれた箸袋、豪華なおせち料理、さらに家族で出かけた九さんのお墓参りの模様まで収