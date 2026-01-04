大みそかの「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が、帰省した地元での兄弟ショットを公開した。佐野は４日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２６年新年明けましておめでとうございます！今年も爆裂に楽しい一年を過ごし滅みんなが素敵な一年になりますように」と記し、初詣に出かけた３兄弟ショットと、大吉が出たおみくじの写真を投稿。「お