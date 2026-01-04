たこ焼きが焼き上がる過程全てを枚1の絵で表現した作品がSNSで話題になっている。 【写真】箱舟に入れ、青のりをかけて…リアルすぎます！ 油の敷かれたたこ焼き用の鉄板に生地やタコ、天かすが入れられ、段々焼き目がついていく美味しそうな動画。 しかしよく見ると、たこ焼きをひっくり返すピックが実は筆。実はこれ、最初の鉄板から生地を描き、タコを描き…と、上から重ねて描き続けられた1枚の絵だったのだ。 そのリアル