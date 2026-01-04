2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。社会部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/08/15）。【写真】カラー化された戦前・戦中の写真をすべて見る（全58 枚）＊＊＊太平洋戦争終結から80年目の夏を迎えた日本。戦争体験者が年々減少し、当時の記憶・記録をいかに継承していくのかは、いまや社会的な課題だ。そんななか、戦前〜戦後の貴重な白黒写真約350枚を、AI技術と人