〈「いつも、あなたのことを考えているの」“性的なご褒美”で15歳少年をマインドコントロール…夫殺害に成功した22歳女教師の『ヤバすぎる洗脳手法』（海外の凶悪事件・平成2年）〉から続く女教師の甘い言葉に誘われ、15歳の少年たちは“たった500ドル”で殺人に手を染めた。夫殺害は完全犯罪になるはずだったが、ひとつの致命的なミスがすべてを崩す。全米を震撼させた裁判の行方と、少年たち、そして首謀者の女教師に下された