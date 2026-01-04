〈「彼女を深く愛していた」“美しい人妻教師”に誘惑され夫を殺害…禁断の関係に溺れた『15歳少年の末路』（海外の凶悪事件・平成2年）〉から続く15歳少年に殺人を依頼し、自分の夫を殺害することに成功した高校教師のパメラ・スマート。いかにして15歳少年を凶行に導いたのか？そして捜査が進むにつれてわかった彼女の「身勝手な殺人理由」とは……。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3