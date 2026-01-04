北朝鮮の金正恩総書記は戦術誘導兵器の工場を視察し、「生産能力を2.5倍ほど拡大する必要がある」と強調しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は3日、戦術誘導兵器の工場を視察したということです。金総書記は工場で生産されている多目的精密誘導兵器について、「軍事的効果が大きい」と指摘し、「今年の上半期から重要部隊に兵器システムを装備させる」と明らかにしました。その上で、「生産能力を2.5倍ほど拡大する必